Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de Wanda Nara krizi! Gizli planı ortaya çıktı... İtalya'ya götürmek istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Sarı-Kırmızılılar Arjantinli yıldızın bonservisini alabilmek adına her yolu deneyecek. Attığı gollerle ve kendisiyle özdeşleşen şarkıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, kariyerine Türkiye'de devam etmek isterken eşi Wanda Nara'nın yıldız futbolcu hakkındaki gizli planı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.
Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini söylerken eşi Wanda Nara ise yıldız futbolcu hakkına dikkat çeken kararlar veriyor. Takvim'in haberine göre göre Wanda Nara, eşinin yeniden İtalya'ya dönmesini istiyor. Öte yandan Nara'nın çalışmalara başlamış olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Paris Saint-Germain ve sonrasında Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Galatasaray kurmayları öncelikle Wanda Nara'yı ikna etmesi bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti. Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.