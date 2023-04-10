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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de Wanda Nara krizi! Gizli planı ortaya çıktı... İtalya'ya götürmek istiyor

10.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği merak edilirken, yıldız oyuncunun sevgilisi Wanda Nara Arjantinli yıldızı takımdan koparmak istiyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Sarı-Kırmızılılar Arjantinli yıldızın bonservisini alabilmek adına her yolu deneyecek. Attığı gollerle ve kendisiyle özdeşleşen şarkıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, kariyerine Türkiye'de devam etmek isterken eşi Wanda Nara'nın yıldız futbolcu hakkındaki gizli planı ortaya çıktı.

"PSG'YE DÖNMEK İSTEMİYORUM" 

"PSG'YE DÖNMEK İSTEMİYORUM" 

Geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.

WANDA NARA'NIN GİZLİ PLANI 

WANDA NARA'NIN GİZLİ PLANI 

Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini söylerken eşi Wanda Nara ise yıldız futbolcu hakkına dikkat çeken kararlar veriyor. Takvim'in haberine göre göre Wanda Nara, eşinin yeniden İtalya'ya dönmesini istiyor. Öte yandan Nara'nın çalışmalara başlamış olduğu kaydedildi.

YÖNETİM İKNA EDECEK 

YÖNETİM İKNA EDECEK 

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Paris Saint-Germain ve sonrasında Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Galatasaray kurmayları öncelikle Wanda Nara'yı ikna etmesi bekleniyor.

TARİHE GEÇTİ 

TARİHE GEÇTİ 

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti. Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.

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