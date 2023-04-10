Galatasaray'ın yıldızı Icardi'de Wanda Nara krizi! Gizli planı ortaya çıktı... İtalya'ya götürmek istiyor

"PSG'YE DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.