SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldızı Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı! Gelen tepkiler sonrası apar topar sildi...

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı! Gelen tepkiler sonrası apar topar sildi...

01.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olan Icardi'den ilginç bir paylaşım geldi. Eşi Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Galatasaraylı golcü oyuncu, Wanda Nara ile barıştıklarını ve hayatı boyunca onu seveceğini açıkladı. Bu sözlerin ardından Instagram hesabından eşinin üstü çıplak fotoğrafını paylaşan Icardi, gelen tepkiler sonrası paylaşımı hemen kaldırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın golcü oyuncusu saha dışında yine gündem oldu. Eşi Wanda Nara ile sürekli manşetlerde olan Arjantinli golcünün bu kez yaptığı paylaşıma kimse anlam veremedi.

"O, KARIM! TEK AŞKIM"

s-5374b190dad2848e10764196413bbb99f3e6f94a

Wanda Nara'yla fotoğrafını paylaşan Icardi, eşiyle barıştıklarını açıkladı. Icardi, "O, karım, tek aşkım, bu hayat alemindeki kraliçem, kızlarımın annesi... Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kıskançlıklara, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi sadece bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok "palyaçoyu" alçaltmak. Seni seviyorum ve seni hayatım boyunca seveceğim güzel Kraliçem!" yazdı.

SONRASINDA ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

nas

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Wanda Nara'nın yatak üstüne uzanmış üstü çıplak fotoğrafını paylaşan Icardi'nin yaptığı olaya kimse anlam veremedi. Sosyal medyada kendisine gelen tepkiler sonrası apar topar fotoğrafı kaldıran Icardi yine gündem olmayı başardı.

WANDA NARA INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray paylaşım

En Çok Okunan Haberler

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Şaka değil gerçek! 'Orkestra şefi', Fenerbahçe'ye...

Şaka değil gerçek! 'Orkestra şefi', Fenerbahçe'ye...

Serhat Akın'dan İrfan Can Kahveci'ye sert tepki!

Serhat Akın'dan İrfan Can Kahveci'ye sert tepki!

Forma aldı! "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi"

Forma aldı! "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi"

Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!

Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.