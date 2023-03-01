Galatasaray'ın yıldızı Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı! Gelen tepkiler sonrası apar topar sildi...

Galatasaray'ın golcü oyuncusu saha dışında yine gündem oldu. Eşi Wanda Nara ile sürekli manşetlerde olan Arjantinli golcünün bu kez yaptığı paylaşıma kimse anlam veremedi.

"O, KARIM! TEK AŞKIM"

Wanda Nara'yla fotoğrafını paylaşan Icardi, eşiyle barıştıklarını açıkladı. Icardi, "O, karım, tek aşkım, bu hayat alemindeki kraliçem, kızlarımın annesi... Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kıskançlıklara, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi sadece bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok "palyaçoyu" alçaltmak. Seni seviyorum ve seni hayatım boyunca seveceğim güzel Kraliçem!" yazdı.

SONRASINDA ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Wanda Nara'nın yatak üstüne uzanmış üstü çıplak fotoğrafını paylaşan Icardi'nin yaptığı olaya kimse anlam veremedi. Sosyal medyada kendisine gelen tepkiler sonrası apar topar fotoğrafı kaldıran Icardi yine gündem olmayı başardı.