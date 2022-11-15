Galatasaray'ın yıldızı Milan'la görüştü! İtalyan gazeteci ortaya çıkardı

Görüşmenin detaylarına da yer veren Betancourt, Milan'ın Torreira'ya 12-13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu 2 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceğini, hatta Galatasaray ile olumlu bir dizi görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.