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Galatasaray'ın yıldızı Milan'la görüştü! İtalyan gazeteci ortaya çıkardı

15.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da, sezon öncesi birçok yıldız isim kadroya katılırken, bu isimlerden biri de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira olmuştu. Uruguaylı oyuncu performansıyla alkış toplarken İtalya'dan kendisi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ı, alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet eden Lucas Torreira'nın menajerinin Torreira tarafından kovulduğu iddia edilmişti.

Bu gelişme basında geniş yankı bulurken, İtalyan gazeteci Mauro Vigna çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Oscar Betancourt'un haberine göre; Torreira'nın menajeri İtalya'da AC Milan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarına da yer veren Betancourt, Milan'ın Torreira'ya 12-13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu 2 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceğini, hatta Galatasaray ile olumlu bir dizi görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde sağ kanata öncelik verecek olan Milan, anlaşma sağlanırsa Bennacer'ın yanında ona yardım edecek bir ön libero transfer etmeyi planlarken, ilk sıraya Torreira'yı yazdı.

26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'dan Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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Lucas Torreira son dakika galatasaray

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