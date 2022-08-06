YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

06.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Kundu'daki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya antalya havalimanı galatasaray kafile

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:07
Yatsı
21:33
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.