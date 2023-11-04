Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası usta isimden olay sözler! "Ocakta hemen gönderin"

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibini Zaha'nın attığı 2 gol ile 2-1 mağlup etmeyi başarırken Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı haftada hata yapmadı.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Dün akşam saat 19 sularında Galatasaray’ın 11’i açıklandığında akla gelen ilk şey şuydu: Okan Buruk, Münih deplasmanının provasını hayal ediyordu. Bayern Münih’in as sağ beki Mazraoui’nin sağlık problemleri var. O bölgede Bouna Sarr başlarsa, Zaha’nın ona bire birde üstünlük kurma şansı yüksek. Zaha’yı Premier Lig’den yakından takip edenler zaten onun karakterini aşağı yukarı bilirler. Onu bir maçın ilk 10 dakikasında izledikten sonra sık sık o günün onun olduğunu anlayabilirsiniz."
"Galatasaray takımını tedirgin gördüm. Topu bir türlü indiremedileri. Yorgunluktan mı bilmiyorum. İki kulvarda gitmek kolay değil. Son 10 maçını kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Önemli olan oyuncuların hazır olması. Bugün tüm yük bazı oyuncuların üzerine düştü."
"Kazımcan bir hata yaptı Bayern'de ama Abdülkerim'i orada oynattığınızda istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Kasımpaşa'ya oynarken bekin hücum tarafına bakarım. Bayern'e bu kadro olabilir ama bu maça olmaz. Angelino sezon sonuna kadar oynatmayacaksa devre arasında yollanır. Bu orta saha ile bu şekilde olmuyor. Kaan ve Kerem önde oynadığı zaman Kerem'e yazık oluyor. Orası Kerem'in oynayacağı bir bölge değil. Pas isebeti yüzde 33'tü. Galatasaray'ın 10 numarası böyle olmaz. Bu mevkide olmaz böyle."
"Okan Buruk, ilk 11'de yaptığı santranç oyunu gibi hamlelerle kafasında zaten maçı oynayıp kazanarak sahaya çıkmıştı... Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekmesi, Nelsson'u 9, Ziyech'i de 7 maç sonra ilk 11'e monte etmesi Bayern Münih maçına da bir yatırım anlamına geliyordu. Okan hoca, maça kadar performansı yetersiz olan Zaha'da neden bu kadar ısrar ettiğini sanırım herkese anlatmış oldu. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan almakla kalmadı, Zaha'yı da kazanmış oldu. İcardi sakatlığı nedeniyle 3 maçtır iğne olarak oynuyor. Yaptığı çok büyük fedakarlık! Bu iğnelerin futbolcu sağlığı açısından bir zararı yok mu? Varsa neden İcardi riske atılıyor? Çünkü Galatasaray'ın, lig ve Avrupa'da daha çok uzun bir yolu var. İcardi de bu takımın adeta şahdamarı! İcardi pamuklara sarılmalı. Okan hoca, Zaha'yı kazandığı gibi Ziyech ve Teteh'i de forma sokarsa Galatasaray, gücüne güç katmış olur. Ndombele ve Angelino ise Ocak ayında gönderilmeli... Şimdi sırada Bayern Münih deplasmanı var. Kasımpaşa önünde oynanan futbol, Bayern karşısında yetmez! Galatasaray, bu futbolun çok üzerine çıkmalı. Rams Park'ta 70 dakika bunu yaptı Aslanlar! Almanya'da neden olmasın!"
"Futbol oynamanın, futbol izlemenin ve futboldan keyif almanın giderek zorlaştığı bir iklimin sert rüzgarında ekran başındaydım. Şu an için ligin en kaliteli kadrosuna sahip son şampiyonunun, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ile oynadığı maçın başlama düdüğünde, Icardi'nin sakatlığını, Ziyech'i, Kemal Özdeş'i, Aytaç'ın formunu falan değil hakem Arda Kardeşlerin kafasında nasıl bir gündemle maça çıktığını sorgularken buldum kendimi. Neyseki sahadaki oyun, saha dışındaki oyuna baskın çıktı. Maçın lezzetine kaptırmam uzun sürmedi. Zaha'nın müthiş golü, sarı kırmızılıların kazanmaya odaklı oyununu ödüllendirdi. Fakat ne vurdu arkadaş! Okan Hoca, Sanchez ve Kaan biraz daha top verseydi de Ziyech'i görebilseydi Münih öncesi iyi olurdu. Keza; kornerden gol yemek şampiyonlar liginde oynayan bir takım için (Münih öncesi) hayli düşündürücü. Tüm bunlara bir de Muslera'nın sakatlığı eklenince, Galatasaray için buruk bir mutlulukla hatırlanacak bir galibiyet daha geride kalmış oldu."