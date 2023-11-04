Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası usta isimden olay sözler! "Ocakta hemen gönderin"

"OCAK AYINDA HEMEN GÖNDERİN" (ZEKİ UZUNDURUKAN/FOTOMAÇ)

"Okan Buruk, ilk 11'de yaptığı santranç oyunu gibi hamlelerle kafasında zaten maçı oynayıp kazanarak sahaya çıkmıştı... Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekmesi, Nelsson'u 9, Ziyech'i de 7 maç sonra ilk 11'e monte etmesi Bayern Münih maçına da bir yatırım anlamına geliyordu. Okan hoca, maça kadar performansı yetersiz olan Zaha'da neden bu kadar ısrar ettiğini sanırım herkese anlatmış oldu. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sadece 3 puan almakla kalmadı, Zaha'yı da kazanmış oldu. İcardi sakatlığı nedeniyle 3 maçtır iğne olarak oynuyor. Yaptığı çok büyük fedakarlık! Bu iğnelerin futbolcu sağlığı açısından bir zararı yok mu? Varsa neden İcardi riske atılıyor? Çünkü Galatasaray'ın, lig ve Avrupa'da daha çok uzun bir yolu var. İcardi de bu takımın adeta şahdamarı! İcardi pamuklara sarılmalı. Okan hoca, Zaha'yı kazandığı gibi Ziyech ve Teteh'i de forma sokarsa Galatasaray, gücüne güç katmış olur. Ndombele ve Angelino ise Ocak ayında gönderilmeli... Şimdi sırada Bayern Münih deplasmanı var. Kasımpaşa önünde oynanan futbol, Bayern karşısında yetmez! Galatasaray, bu futbolun çok üzerine çıkmalı. Rams Park'ta 70 dakika bunu yaptı Aslanlar! Almanya'da neden olmasın!"