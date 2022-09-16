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Galatasaray Konyaspor'u 2-1 ile geçti! Aslan maç fazlasıyla lider

16.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmada gol perdesi 1. dakikada açılırken, karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar 16 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Konyaspor 14 puanda kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile sürdü. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, 3 puanın da sahibi oldu.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında yeni transferlerden Sergio Oliviera ile öne geçen Galatasaray'ın bu golüne Konyaspor, 15. dakikada Endri Cekici'nin kaydettiği golle yanıt verdi. Mücadelenin 82. dakikasında ise ise oyuna sonradan dahil olan yeni transferlerden Leo Dubois'in sol taraftan yaptığı ortada topa ters bir müdahalede bulunan Calvo, kendi kalesine kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu skorla Galatasaray puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Konyaspor 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Adana Demirspor'a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

3 DAKİKADA 2 DİREK!

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İlk yarının son bölümünde Konyaspor ataklarını sıklaştırırken, 3 dakikada 2 top direkten döndü. Karşılaşmanın 23. dakikasında Amir Hadziahmetovic kaleyi yoklarken top direkten döndü. 27. dakikada ise bu kez Konyaspor'u öne geçiren golü kaydeden Endri Cekici şutunu çekti ancak top bir kez daha direkte patladı.

ICARDI İLK KEZ...

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mauricio Icardi karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, mücadelenin 61. dakikasında Gomis'in yerine oyuna dahil oldu ve ilk maçındaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

EN ERKEN GOL OLIVIERA'DAN!

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonun en erken golünü, Galatasaray'dan Sergio Oliveira kaydetti. Sergio Oliveira'nın Konyaspor'a 59. saniyede attığı gol, bu sezon ligde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ayrıca sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Konyaspor ağlarına bu sezon ligde gol atan ilk isim oldu. Konyaspor'un 6 haftalık gol yememe serisi, Galatasaray deplasmanında son buldu.

KONYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI!

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Karşılaşmanın son dakikalarında Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Sehic, Icardi ile yaşadığı gerginlik sonrası karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen tarafından ikinci sarı kart ile cezalandırılırken, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Öte yandan değişiklik hakkı kalmayan Konyaspor'da son dakikalarda kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

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Süper Lig Konyaspor son dakika galatasaray
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