Galatasaray maçı öncesi yaşandı! Adana Demirspor'da fatura Patrick Kluivert'a kesildi... Yerine gelebilecek adaylar belli oldu!

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan Adana Demirspor, 23 puanla 5. sırada yer alıyor.

Çıktığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubitet alana Adana ekibinde Samsunspor karşısında alınan 3-2 mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, başkan Murat Sancak ile yapılan toplantı sonrası Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ YAŞANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisi, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor ligin 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.

Yaşanan bu ayrılık henüz resmiyet kazanmasa da Adana temsilcisi için yeni hoca adayları da anılmaya başlandı.

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