Galatasaray maçında tartışmalı penaltı kararı! Ahmet Çakar'dan bomba yorum: ''Tiyatro başladı, komik bir penaltı''

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirse de VAR uyarısıyla ekran başına gitti.

TETE YERDE KALDI

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirdi fakat VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Verdiği bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem Yorumcusu Ahmet Çakar, “Galatasaray-Antalyaspor maçında tiyatro başladı. Komik bir penaltı. Aynen beklendiği gibi senaryo devam ediyor.” dedi.

