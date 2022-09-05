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Galatasaray niyeti bozdu! Icardi kesmedi, bir dünya yıldızı daha!

05.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ortalığı gerçekten ayağa kaldıracak bir transfer daha gelebilir. Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere... Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yaparken gündeme sürpriz bir isim atıldı. Dries Mertens, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi isimlerle sözleşme imzalayan Galatasaray'da bu kez hedef başka...

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Juventus
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Galatasaray'dan ortalığı kasıp kavuracak bir hamle geldi. Sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelerle rakiplerine yetişmek istiyor. Okan Buruk'un özellikle savunma bölgesine istediği transfer sonrası Dursun Özbek yönetimi düğmeye bastı. Bir iki gün içinde Icardi'yi Türkiye'ye getirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir hamle daha geliyor...

ICARDI KESMEDİ, BONUCCI DE GELEBİLİR!

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Galatasaray yönetimini Icardi kesmedi. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın görüşmelere başladığını ifade etti.

GEÇEN SEZON 35 MAÇ OYNADI

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35 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Bonucci'nin fiziği hala gençlere taş çıkartacak cinsten. Sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi hızlandırıp taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

BONUCCI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi bonucci galatasaray sezon buruk
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