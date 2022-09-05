SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray resmi hesabı 'o an'ı paylaştı! "Düdüğünü astırın"

Galatasaray resmi hesabı 'o an'ı paylaştı! "Düdüğünü astırın"

05.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 5. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahsında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın 45. dakikasında yeni transferlerden Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı kart sonrası tepkiler büyürken, mücadelenin ilk yarısının tamamlanmasıyla Galatasaray resmi hesabından flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürdü. 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçilirken, Sarı-Kırmızılılar mücadelenin 45. dakikadasında Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı 10 kişi kaldı.

OYUN DIŞINDA KALDI!

Fb6dyOXWYAQzQiL

Karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kartla cezalandırılan Bardakçı, 45. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM

Fb6Mg-sWQAk5YF7

Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü ikinci sarı kart Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekerken, mücadelenin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın rakibi ile girdiği anın fotoğrafın paylaşan resmi hesap, gönderiye '!?' notunu düştü ve karara tepki gösterdi.

"DÜDÜĞÜNÜ ASTIRIN"

lpjpj

Galatasaraylı taraftarlar da paylaşımın altına karara tepkilerini gösterirken, bazı taraftarlar "Tweet atmayın, düdüğünü astırın" yorumunda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart son dakika galatasaray Süper Lig ak fk erden süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili açıklama! Hakemin raporları da ortaya çıktı...

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili açıklama! Hakemin raporları da ortaya çıktı...

Jesus'tan şoke eden karar! Yeni transfer UEFA kadrosunda yok

Jesus'tan şoke eden karar! Yeni transfer UEFA kadrosunda yok

Marcao'nun yerine geliyor! Aslan transferi bitirdi

Marcao'nun yerine geliyor! Aslan transferi bitirdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer'i alıyor! Bu kez ikna edildi

Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer'i alıyor! Bu kez ikna edildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.