Galatasaray resmi hesabı 'o an'ı paylaştı! "Düdüğünü astırın"

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürdü. 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçilirken, Sarı-Kırmızılılar mücadelenin 45. dakikadasında Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı 10 kişi kaldı.

OYUN DIŞINDA KALDI!

Karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kartla cezalandırılan Bardakçı, 45. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM

Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü ikinci sarı kart Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekerken, mücadelenin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın rakibi ile girdiği anın fotoğrafın paylaşan resmi hesap, gönderiye '!?' notunu düştü ve karara tepki gösterdi.

"DÜDÜĞÜNÜ ASTIRIN"

Galatasaraylı taraftarlar da paylaşımın altına karara tepkilerini gösterirken, bazı taraftarlar "Tweet atmayın, düdüğünü astırın" yorumunda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...