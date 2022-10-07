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Galatasaray, Ronaldo ateşini yaktı! Söndürmek Dursun Özbek'e kaldı...

07.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında Manchester ekibinden ayrılacak olan Ronaldo takım arayışlarına başladı. Takımın başına geçtiği günden beri Ronaldo'yu yedek bırakan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, dünyaca ünlü yıldızın kariyerini bitirdi. Galatasaray'da bu olayı fırsat bilip resmen devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetici Ronaldo transferi ile ilgili konuştu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester City'nin Manchester United'ı 6-3 yendiği maç Ronaldo'nun sonu oldu. O maçta da yedek olarak bekletilen Cristiano, iplerini tamamen kopardı. Erik ten Hag ile hiçbir şekilde anlaşamayan yıldız oyuncu için Galatasaray resmen devreye girdi. Sarı-kırmızılı yöneticinin yaptığı açıklama ise taraftarı heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DAN RONALDO HAREKATI

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?

ERIK TEN HAG'IN AMACI NE?
Takımın başına geçtiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Erik ten Hag, Ronaldo'yu yedek bırakmaya devam ediyor. Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu takım arayışlarına başladı.

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"

"SAYGIMDAN OYNATMADIM"
Manchester City maçına yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmada forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo'nun oynamama sebebi merak ediliyordu. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, müsabakanın ardından "Cristiano ve büyük kariyerine olan saygımdan ötürü onu oyuna alamazdım" ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR

OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR
Telegraph'ın haberine göre; ten Hag'ın bu açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ipleri tamamen kopardı ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ENGEL OLUNMAYACAK

ENGEL OLUNMAYACAK
Sezon başında ısrarlarla takımda kalan Portekizli yıldıza bu kez engel olunmayacağı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Bu sezon 6 lig maçında 207 dakika sahada kalabilen Cristiano Ronaldo henüz ağları sarsamadı. Ronaldo'nun bu sezonki tek resmi golü ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında geldi.

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Transferde iş bitirici yönetici Erden Timur, takımdan ayrılmaya karar veren Ronaldo için girişimlere başladı.
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Cristiano Ronaldo galatasaray manchester city de
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