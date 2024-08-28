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  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından fatura Okan Buruk'a kesildi! "Bu gece istifa et, rezaletin tek sorumlusu sensin..."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından fatura Okan Buruk'a kesildi! "Bu gece istifa et, rezaletin tek sorumlusu sensin..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.08.2024 00:17
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off Eleme Turu rövanş maçında İstanbul'da kozlarını paylaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrasında yenilginin faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Sosyal medya kullanıcıları ve sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası yenilginin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

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Yenilgi sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'u istifaya davet etti. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde Okan Buruk ismi gündeme oturdu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;

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Okan Buruk avrupa ligi galatasaray şampiyonlar ligi
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