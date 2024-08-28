Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından fatura Okan Buruk'a kesildi! "Bu gece istifa et, rezaletin tek sorumlusu sensin..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası yenilginin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Yenilgi sonrası Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan Buruk'u istifaya davet etti. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde Okan Buruk ismi gündeme oturdu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;