Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde görsel şölen! Koreografiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu dev maç öncesi hazırlıklarını tamamlarken tribündeki yerlerini aldı.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına, "Yarın akşam tribünde kırmızı giyiniyoruz" şeklinde çağrıda bulunmuştu.

"Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!"

MÜTHİŞ KOREORGRAFİ

Karşılaşma öncesi en çok merak edilenlerden biri de Galatasaraylı taraftarların koreografisi olurken, Sarı-Kırmızılılar görsel bir şölene imza attı.

İŞTE O ANLAR...

