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  4. Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde görsel şölen! Koreografiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde görsel şölen! Koreografiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 17:13
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinden Sarı-Kırmızılı taraftarlar muhteşem bir koreografiye imza attı. İşte detaylar...

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu dev maç öncesi hazırlıklarını tamamlarken tribündeki yerlerini aldı.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına, "Yarın akşam tribünde kırmızı giyiniyoruz" şeklinde çağrıda bulunmuştu.

"Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!"

MÜTHİŞ KOREORGRAFİ

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Karşılaşma öncesi en çok merak edilenlerden biri de Galatasaraylı taraftarların koreografisi olurken, Sarı-Kırmızılılar görsel bir şölene imza attı.

İŞTE O ANLAR...
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