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  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Adana Demirspor maçı sonrası itiraf! Maç sonu olay sözler! "Icardi'nin özel hayatı...", "Orada hata yaptım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Adana Demirspor maçı sonrası itiraf! Maç sonu olay sözler! "Icardi'nin özel hayatı...", "Orada hata yaptım"

01.10.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, Fredrik Midtsjö'nün yerine Sergio Oliveira'yı oyuna aldığı an için itirafta bulundu. Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın neden forma giymediğini açıkladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili konuşan Buruk, Fredrik Midtsjö'yü oyundan almasıyla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Öte yandan Mauro Icardi için de konuşan deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun Adana'da neden bulunmadığını açıkladı.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"FİNALDE KALİTENİN ALTINDA KALDIK"

"FİNALDE KALİTENİN ALTINDA KALDIK"
"Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık."

"ZEMİN İNANILMAZ KÖTÜYDÜ"

"ZEMİN İNANILMAZ KÖTÜYDÜ"
"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü."

"TÜM TAKIMLARIN SORUNU AYNI"

"TÜM TAKIMLARIN SORUNU AYNI"
"Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz."

"BELKİ DE OYUNDAN ÇIKMAMALIYDI"

"BELKİ DE OYUNDAN ÇIKMAMALIYDI"
"Fredrik Midtsjö iyiydi, aslında belki de oyundan çıkmamalıydı. Usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik."

"ÖZEL HAYATI AÇISINDAN İYİ GEÇMEDİ"

"ÖZEL HAYATI AÇISINDAN İYİ GEÇMEDİ"
"Icardi’nin arka adalesinde ağrı vardı. Son idmanda yine kontrol ettik. Geçen haftası özel hayatı açısından da iyi geçmedi. Önümüzdeki hafta bizimle olacaktır."
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