Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan gece yarısı Icardi bombası! Transfer için tarih verdi

ARABİSTAN'A GİDECEK Mİ?

"20-25'lerin doğru olduğunu biliyoruz. Ama son çıkan şeylerin ne ölçüde doğru olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir ilgi var. O ilgiyi de çekebilecek kalitede, yetenekte çok önemli bir oyuncu. Çok fazla asist de yaptı. Mauro önceki takımlarda ceza sahasında olan bir oyuncuydu. Burada gezmeye de başladı. Kendi oyun anlayışını da bir tık yukarıya götürdü. Saha içinde de doğru yönlendirdi arkadaşlarını. Saha içi liderliği de iyi olan bir oyuncu. Ego çok az, arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan, takım oyuncusu. O tür figürlerde bunu az da yaşayabilirsiniz."