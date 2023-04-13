Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ismael Garcia, Udinese'den Galatasaray'a geçişi ile ilgili de şunları söyledi: "2001-2004 yılları arasında Inter'de forma giyen Okan Buruk, bana yardımcı antrenör olarak gelme şansı verdi ve ben bunu düşünmedim. Okan, oyuncu olarak bir Galatasaray efsanesiydi, Madrid ve Barcelona'da Raúl veya Xavi tarzındaydı. UEFA'yı kazandı ve Madrid'i yendikleri Avrupa Süper Kupası'nda 'MVP' oldu. Akhisarspor ile Kupayı kazandı ve İstanbul Başakşehir'in ilk Lig şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti." dedi.