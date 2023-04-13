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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

13.04.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliği kimseye bırakmayan Galatasaray'ın bu başarısındaki en büyük pay sahibi Okan Buruk olurken, başarılı hocanın yardımcılarından Ismael Garcia İspanyol basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligin 29'uncu hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak isterken, tek hedef 3 puan. Galatasaray'ın bu başarısında büyük pay sahibi olan başarılı teknik adam Okan Buruk olurken, genç teknik adamın yardımcılarından Ismael Garcia, İspanyol basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN YENİ ROTASI...

Garcia, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ı bu sezon liderliğe yükselten faktörleri anlattı ve Okan Buruk'un yeni rotasını açıkladı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ismael Garcia, Udinese'den Galatasaray'a geçişi ile ilgili de şunları söyledi: "2001-2004 yılları arasında Inter'de forma giyen Okan Buruk, bana yardımcı antrenör olarak gelme şansı verdi ve ben bunu düşünmedim. Okan, oyuncu olarak bir Galatasaray efsanesiydi, Madrid ve Barcelona'da Raúl veya Xavi tarzındaydı. UEFA'yı kazandı ve Madrid'i yendikleri Avrupa Süper Kupası'nda 'MVP' oldu. Akhisarspor ile Kupayı kazandı ve İstanbul Başakşehir'in ilk Lig şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti." dedi.

Garcia, geçen sezondan sonra iyi ve planlı bir yapılanmaya gittiğini ifade edereken "Galatasaray 20 yılın en kötü klasmanına imza attı ve Avrupa dışında kaldı ama burada talep her zaman maksimum. Ülkenin en önemli kulübü olmasının bir nedeni var. Yeni başkanın gelişi, projenin temel isimlerinden Erden Timur'un ve Okan Buruk'un dönüşü büyük heyecan yarattı." şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK, AVRUPA'YA GİDECEK"

"OKAN BURUK, AVRUPA'YA GİDECEK"

Ismael Garcia, teknik direktör Okan Buruk hakkında övgü dolu sözler söyledi. Buruk'un Avrupa'ya gidebilecek kapasitede bir hoca olduğu söyleyen Ismael Garcia, deneyimli hocanın yeni rotasını açıkladı. Garcia "Okan harika bir teknik direktör. Türkiye'de harika bir geleceği olduğunu düşünüyorum ve büyük bir Avrupa Ligi'ne atlayıp başarılı olacak bir sonraki Türk teknik direktör olabileceğinden hiç şüphem yok." açıklamasını yaptı.

"ICARDI, TÜRKİYE'NİN EN FARKLI OYUNCUSU" 

"ICARDI, TÜRKİYE'NİN EN FARKLI OYUNCUSU" 

Mauro Icardi hakkında da konuşan Garcia, "Gol atmak ve asist yapmak konusunda son derece verimli olduğunu kanıtlıyor. Bana göre şampiyonadaki en farklı oyuncu. Bana yardımcı olan bir şeyi de vurgulamak isterim. Icardi'nin bu kadar baskı gücü olması beni şaşırttı. O, insanların düşündüğünden daha eksiksiz." sözlerini kullandı.

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