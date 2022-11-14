Galatasaray teknik direktöründen şaşırtan rapor! 2 isim devre arası takımdan gönderiliyor

Sarı-Kırmızılılar Dünya Kupası arasına bu galibiyetle girerken, ligde ilk yarının tamamlanmasına da kısa bir süre kala transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Sezon başında 13 yeni ismi kadrosuna katan Cimbom, bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanırken devre arası gönderilecek isimler de belli oldu.