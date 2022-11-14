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Galatasaray teknik direktöründen şaşırtan rapor! 2 isim devre arası takımdan gönderiliyor

14.11.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da, ligin ilk yarısının sonuna gelinirken yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, özellikle yabancı kontenjanında yer açmak için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk iki isim ile ilgili yönetime olumsuz rapor verdi. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi kadrosuna birçok dünya yıldızını katan Galatasaray, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerin ardından ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı zorlu rakibi Başakşehir'i 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederken, yüzler gülüyor.

Sarı-Kırmızılılar Dünya Kupası arasına bu galibiyetle girerken, ligde ilk yarının tamamlanmasına da kısa bir süre kala transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Sezon başında 13 yeni ismi kadrosuna katan Cimbom, bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanırken devre arası gönderilecek isimler de belli oldu.

Özellikle yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için bazı isimlere veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da bu isimlerden ilki sezon başında transfer edilen ancak beklenilen performansı bir türlü veremeyen Haris Seferoviç.... Kadroya girmekte zorlanan tecrübeli oyuncu kiralık olarak transfer edilirken Okan Buruk yönetime İsviçreli oyuncunun gönderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

PERFORMANSI YETERSİZ

PERFORMANSI YETERSİZ

Sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Haris Seferoviç, Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi ve gol sevinci yaşayamadı.

Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol attı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın, ara transfer döneminde ilk olarak Haris Seferovic ile yollarını ayırması bekleniyor.

2. İSİM DE BELLİ OLDU

2. İSİM DE BELLİ OLDU

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt olduğu iddia edildi.

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