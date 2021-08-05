Galatasaray transfer haberleri! Cimbom İngiliz yıldızı kadrosuna dahil etti

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, takımdan ayrılacak olan Falcao ve Feghouli’nin yeni bir takım aramasını istediklerini belirterek kadroya her an yeni isimlerin dahil olacağını söyledi. Son olarak Cimbom 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyu gece yarısı imzalanan anlaşmayla kadrosuna kattı. Yeni bir stoper daha alan sarı kırmızılı ekip gücüne güç katmayı hedefliyor.

CİMBOM’A GENÇ STOPER

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığını buldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın haberine göre sarı kırmızılı ekip gece yarısı kadrosuna 22 yaşındaki İngiliz futbolcu Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. Tottenham’dan 1 yıllığına kiralanan Tanganga kısa zamanda İstanbul’a getirilecek.

JAPHET TANGANGA KİMDİR? 1999’lu İngiliz futbolcu Japhet Tanganga, son olarak Tottenham’da top koşturuyordu. Tanganga, Hackney, Londra'da Kongolu bir aileden dünyaya geldi. Greig City Academy'den mezun oldu ve 10 yaşında Tottenham'ın genç takım akademisibde futbola başladı.Haziran 2019'da, Tottenham ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

24 Eylül 2019 tarihinde, ilk maçına EFL Cup deplasmanında Colchester United karşısında çıktı. Premier League'deki ilk maçı, 11 Ocak 2020 tarihinde kendi evinde 1-0 yenildikleri Liverpool karşılaşması oldu. Üç gün sonra, FA Cup tekrar maçında Middlesbrough karşısında 90 dakikanın tamamında oynadı ve Spurs maçı 2-1 kazanırken, Tanganga maçın adamı seçildi.

FALCAO VE FEGHOULİ’YE YENİ TAKIM ARAMASI İÇİN ÇAĞRI Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yapmış olduğu basın toplantısında yeni transferlerin müjdesini verirken, gidecek isimlerden de bahsetti. Takıma katılanlar kadar, ayrılıkların da son derece normal olduğunu belirten Terim, Falcao ve Feghouli’nin yeni takım bulmalarını istediklerini belirtti.