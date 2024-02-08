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Galatasaray transferin son gününde bombayı patlatıyor! 'Benzema hocasıyla kavga etti, Türkiye'ye geldi'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde temaslar devam ederken Galatasaray çok ses getirecek bir hamle yapabilir. Son zamanlarda ismi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelindi. 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için temaslar devam ederken, Galatasaray şu ana kadar resmi olarak Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katarken sürpriz bir iddia gündemde.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve mutsuz olduğu bilinen Karim Benzema'nın ismi Galatasaray ile anılırken İspanya'da çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

Canlı Skor

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Pazartesi günü Al-Ittihad ile idmanlara dönen Karim Benzema, hocası Marcelo Gallardo'yla bir kez daha kavga ettiği öne sürüldü.

TEKRAR KADRO DIŞI

TEKRAR KADRO DIŞI

Marca'nın haberine göre Arjantinli oyuncu takımla yapılan antrenmanın ilk bölümünün ardından salı günü yeniden kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Gallardo, Fransız oyuncudan takımdan ayrılıp bireysel antrenman yapmasını istedi. Fransız oyuncu bunu reddetti.

'TÜRKİYE'YE GELDİ' İDDİASI

'TÜRKİYE'YE GELDİ' İDDİASI

Bu gelişmenin ardından Benzema önce tesislerden sonra da Suudi Arabistan'dan ayrılırken Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Benzema son oynanan Al-Taï maçının kadrosunda da yer almadı.

ARABİSTAN'I REDDETMİŞTİ

ARABİSTAN'I REDDETMİŞTİ

Al-Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitmeyi reddettiği öğrenilmişti.

ERDEN TİMUR BİLGİ TOPLADI

ERDEN TİMUR BİLGİ TOPLADI

Daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Gardi aracılığıyla Karim Benzema'nın durumu hakkında bilgi edindiği öne sürülmüştü.

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