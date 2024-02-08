Galatasaray transferin son gününde bombayı patlatıyor! 'Benzema hocasıyla kavga etti, Türkiye'ye geldi'

Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelindi. 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için temaslar devam ederken, Galatasaray şu ana kadar resmi olarak Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katarken sürpriz bir iddia gündemde.
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve mutsuz olduğu bilinen Karim Benzema'nın ismi Galatasaray ile anılırken İspanya'da çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.
Pazartesi günü Al-Ittihad ile idmanlara dönen Karim Benzema, hocası Marcelo Gallardo'yla bir kez daha kavga ettiği öne sürüldü.
Marca'nın haberine göre Arjantinli oyuncu takımla yapılan antrenmanın ilk bölümünün ardından salı günü yeniden kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Gallardo, Fransız oyuncudan takımdan ayrılıp bireysel antrenman yapmasını istedi. Fransız oyuncu bunu reddetti.
Bu gelişmenin ardından Benzema önce tesislerden sonra da Suudi Arabistan'dan ayrılırken Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Benzema son oynanan Al-Taï maçının kadrosunda da yer almadı.
Al-Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitmeyi reddettiği öğrenilmişti.
Daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Gardi aracılığıyla Karim Benzema'nın durumu hakkında bilgi edindiği öne sürülmüştü.