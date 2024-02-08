Galatasaray transferin son gününde bombayı patlatıyor! 'Benzema hocasıyla kavga etti, Türkiye'ye geldi'

Süper Lig'de ara transfer döneminde sona gelindi. 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için temaslar devam ederken, Galatasaray şu ana kadar resmi olarak Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katarken sürpriz bir iddia gündemde.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve mutsuz olduğu bilinen Karim Benzema'nın ismi Galatasaray ile anılırken İspanya'da çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

