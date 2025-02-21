Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesine tepkiler büyüyor: İşte ligin hali... Son 16'ya bile kalamadı ligde 3 beraberliği var...

UEFA Avrupa Ligi play-off 2. tur maçında AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray, 4-1'in rövanşında rakibi ile 2-2 berabere kalırken Avrupa defterini de kapatmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın beklenmedik bu erken vedası tepkilere neden olurken spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

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