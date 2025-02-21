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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesine tepkiler büyüyor: İşte ligin hali... Son 16'ya bile kalamadı ligde 3 beraberliği var...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 08:34
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1 ve 2-2'lik skorlar sonrası Kupa 2'ye veda ederken, yaşanan bu beklenmedik veda tepkilere neden oldu. Spor yazarları da mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off 2. tur maçında AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray, 4-1'in rövanşında rakibi ile 2-2 berabere kalırken Avrupa defterini de kapatmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın beklenmedik bu erken vedası tepkilere neden olurken spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

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Şeref kürsüsü Osimhen’in (Levent Tüzemen / Yeni Asır)

Şeref kürsüsü Osimhen’in (Levent Tüzemen / Yeni Asır)

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı geçebilmesi için Osimhen kadar coşkulu, Osimhen kadar atletik ve fizik gücü üst düzeyde oyunculara ihtiyacı vardı. Hollanda ekibinin çok koşan oyuncularından oluşturduğu kadro, Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını, etkili hücum yapmasını engelledi.

Okan Buruk Avrupa'da dar bir kadroya sahipti, ilk maçı deplasmanda farklı kaybeden Galatasaray 15 dakikada 'Baskın basanındır' şeklinde ataklar geliştirdi. Ancak çok iyi alan savunması yapan ve pozisyon alma konusunda hata yapmayan AZ Alkmaar takımını geçemedi. Özellikle Hollanda takımının kontratakları çok etkiliydi.

Şeref kürsüsüne Osimhen'i koyuyorum. Nijeryalı yıldız, müthiş coşkulu ve kazanma duygusuyla oynadı. Çalışkanlığını bir golle süsledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli.

Ezberlenmiş yanlışlar! (Cem Dizdar / Fanatik)

Ezberlenmiş yanlışlar! (Cem Dizdar / Fanatik)

Son derece önemli bir maçın önündeki daha az önemde görünen bir maç! Ve maça, ülke futbolunun büyük tehlikelerinden biri olan ‘ezberlenmiş yanlışlar’ın bolca dile getirildiği bir atmosferle gelindi.

Maç başlamadan önce yorumcular başta, çoğunluğun dilinden ‘erken gol bulma’ klişesi dökülüp duruyordu. Bu ifadeyi kullanmasa da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da baskılı başlayacaklarından söz etmişti maç önü konuşmasında. Oysa bu ‘dönüş hikayesi’ beklenen maça örnek verilen 5-0’lık Neuchatel Xamax maçının dört golü, 55 ile 84. dakikalar arasında atılmıştı!

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Süper Lig son dakika galatasaray spor yazarı AZ Alkmaar
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