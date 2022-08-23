''Galatasaray ve Fenerbahçe isterse...'' Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, özellikle Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mario Balotelli hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE DE GİDEBİLİR, GALATASARAY'A DA"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'nin menisküsü nüksetti. Haftaya oynar büyük ihtimalle. Gidecekse de gitsin yani dünyanın sonu değil. Bir Balotelli gider bin Balotelli gelir. Dzyuba'yı onun için aldık zaten. Balotelli'nin gitme ihtimaline karşılık. Tekliflere açığız. 4 milyon euroyu yatıran kim varsa alır, Fenerbahçe de alabilir, Galatasaray da alabilir. Bankaya kim yatırırsa o parayı alır. O parayı yatırana yok diyemem zaten serbest kalma maddesi var. Buradan herkese duyurum olsun. Paraları varsa alsınlar götürsünler."