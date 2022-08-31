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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Mario Balotelli için düğüm çözüldü! İtalyan golcü sağlık kontrolünden geçecek...

31.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli'nin geleceği, futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Adana'dan ayrılmıştı. İtalyan golcü, İsviçre Ligi ekiplerinden Sion ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transferiyle büyük ses getiren Mario Balotell, burada kendini bularak 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti. Yeni sezon çalışmalarını da Mavi Şimşekler'de geçiren golcü oyuncunun takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

MONTELLA İLE GERGİNLİK YAŞADI

gergin

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve santrfor Mario Balotelli arasındaki gerginlik sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

"GİTME ARZUSU VAR"

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Sancak, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirterek "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli'nin yeni adresi ise belli oldu.

BALOTELLI, SION'A GİTTİ

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Sky Sport'un haberine göre; Yunanistan ekibi AEK'dan gelen teklifi reddeden 32 yaşındaki futbolcu, Sion ile anlaşmaya vardı. Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

MARIO BALOTELLI FOTOĞRAFLARI

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