Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Mario Balotelli için düğüm çözüldü! İtalyan golcü sağlık kontrolünden geçecek...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transferiyle büyük ses getiren Mario Balotell, burada kendini bularak 31 maçta 18 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti. Yeni sezon çalışmalarını da Mavi Şimşekler'de geçiren golcü oyuncunun takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

MONTELLA İLE GERGİNLİK YAŞADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve santrfor Mario Balotelli arasındaki gerginlik sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.

"GİTME ARZUSU VAR"

Sancak, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirterek "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Mario Balotelli'nin yeni adresi ise belli oldu.

BALOTELLI, SION'A GİTTİ

Sky Sport'un haberine göre; Yunanistan ekibi AEK'dan gelen teklifi reddeden 32 yaşındaki futbolcu, Sion ile anlaşmaya vardı. Mario Balotelli'nin İsviçre Ligi ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.