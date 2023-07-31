Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı alarm veriyor! Yeni transferlerden bazıları forma şansı bulamayacak...

Fenerbahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Yapılan transferlerin ardından Süper Lig'de kadrosunda en fazla yabancı oyuncu bulunduran takım unvanını alan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal şimdiden düşünmeye başladı.

İLK 11'DE 3 TÜRK OYNATMA ZORUNLULUĞU

Trendyol Süper Lig'de bulunan kurallar gereği, maçlarda 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu bulunuyor.

14 + 1 FUTBOLCU EKLENEBİLİYOR

TFF'den yapılan açıklamada, ''Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilir veya tescil ettirebilirler." ifadesi kullanılmıştı.