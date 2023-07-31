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  4. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı alarm veriyor! Yeni transferlerden bazıları forma şansı bulamayacak...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı alarm veriyor! Yeni transferlerden bazıları forma şansı bulamayacak...

31.07.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer dönemine fırtına gibi başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı neredeyse maksimum seviyeye ulaştı. İlk 11'de 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olmasından dolayı kara kara düşünmeye başlayan Okan Buruk ve İsmail Kartal, yapılan yeni transferlerin bazılarına forma şansı veremeyecek.

Fenerbahçe'de yabancı sayısı 18'e yükseldi. Yapılan transferlerin ardından Süper Lig'de kadrosunda en fazla yabancı oyuncu bulunduran takım unvanını alan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal şimdiden düşünmeye başladı.

İLK 11'DE 3 TÜRK OYNATMA ZORUNLULUĞU

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Trendyol Süper Lig'de bulunan kurallar gereği, maçlarda 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu bulunuyor.

14 + 1 FUTBOLCU EKLENEBİLİYOR

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TFF'den yapılan açıklamada, ''Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilir veya tescil ettirebilirler." ifadesi kullanılmıştı.

FENERBAHÇE'DE 18 FUTBOLCU

FENERBAHÇE'DE 18 FUTBOLCU

TADIC

TADIC

DZEKO

DZEKO

BECAO

BECAO

SEBASTİAN SZYMANSKİ

SEBASTİAN SZYMANSKİ
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