Galatasaray ve Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim mahkemelik oldu! Fotoğraflarını sattılar... Erişim engeli getirildi

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulüp ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamazken, geçtiğimiz aylarda ünlü dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan belgeseli ile gündeme gelmiş ve İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda sahalara geri dönmesiyle ilgili mesaj yollamıştı. Terim röportajında "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönmeye hazırım. Projesiz takımlarla ilgilenmiyorum." ifadeleriyle dikkat çekmişti.