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Galatasaray, Victor Nelsson transferinde mutlu sona yakın

10.08.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stoper transferi için bir süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray, Kopenhag'ta forma giyen Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom, 22 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için Kopenhag'a 7 milyon Euro + bonus ödeyecek. Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılı takım, genç futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 1,5 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, transferi için bir süredir mesai harcadığı Victor Nelsson'un işini bitirdi.

7 MİLYON EURO + BONUS

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

BONUSLARLA BİRLİKTE YILLIK 1,5 MİLYON EURO ÜCRET

Victor Nelsson, İstanbul'a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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