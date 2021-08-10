Galatasaray, Victor Nelsson transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, transferi için bir süredir mesai harcadığı Victor Nelsson'un işini bitirdi.

7 MİLYON EURO + BONUS

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

BONUSLARLA BİRLİKTE YILLIK 1,5 MİLYON EURO ÜCRET

Victor Nelsson, İstanbul'a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.

(NTV SPOR)