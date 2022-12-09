Galatasaray yeni anlaşmasını imzaladı! Dursun Özbek kasaya girecek miktarı açıkladı...

"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ"

"Yatırım miktarı yaklaşık olarak 100-150 milyon TL civarında... Fiyatlar sık sık değişiyor. Kesin bir rakam söyleyemiyoruz. Çok güzel ve önemi bir rezidans olacak. Hakettiği şekilde harcayacağız. Dekorasyon ve işletme sistemi olarak herkesin tercih edeceği, herkes için yatıtım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak. Erden Timur kardeşim, finansman ve proje açısından büyük destek veriyor.