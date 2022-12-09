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Galatasaray yeni anlaşmasını imzaladı! Dursun Özbek kasaya girecek miktarı açıkladı...

09.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen yeni iş birliği anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Kulüpteki birçok mali konuya değinen Özbek, bu anlaşmayla birlikte kulübün kasasına girecek miktarı da duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılılar'ın Mecidiyeköy arsasıyla alakalı yapılan anlaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kulübün mali durumuna dair konuşan Özbek, bu anlaşmayla Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girecek miktarı da açıkladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ:

"İLK ADIMI ATACAĞIZ"

"İLK ADIMI ATACAĞIZ"

 Bankalar Birliği'nden çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması için Mecidiyeköy projemiz çok büyük önem taşıyor.

"PROJENİN ADI LEO" 

"PROJENİN ADI LEO" 

Projemizin adı Leo olacak. Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar bu projeye bir yatırım fırsatı olarak baksın.

"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ" 

"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ" 

"Yatırım miktarı yaklaşık olarak 100-150 milyon TL civarında... Fiyatlar sık sık değişiyor. Kesin bir rakam söyleyemiyoruz. Çok güzel ve önemi bir rezidans olacak. Hakettiği şekilde harcayacağız. Dekorasyon ve işletme sistemi olarak herkesin tercih edeceği, herkes için yatıtım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak. Erden Timur kardeşim, finansman ve proje açısından büyük destek veriyor.

KREDİ BORCU...

KREDİ BORCU...

Galatasaray'ın mali yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük bir fayda sağlayacaktır."

KASAYA DOLACAK 

KASAYA DOLACAK 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, projeyle ilgili detayları verdi. Özbek, "En az 1 milyar TL'den bahsediyoruz, ancak harcamalar da olacak. Rezidans olması için harcamayı Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalardan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek olan para en az 1 milyar TL'dir.

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