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Galatasaray yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Cengiz Ünder sesleri artık çok yüksekten geliyor...

25.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Cengiz Ünder konusunda girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar mutlu sona yakın. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Cengiz için görüşmeleri sıklaştıran sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu takıma katıp rakiplerine korku vermek istiyor. Şu ana kadar 9 transfer yapan Galatasaray, 10. transferi Cengiz ile yapıp ileri ucu tamamlamak istiyor.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası her an patlayabilir. Marsilya'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cengiz'i 1 yıl kiralamak için büyük çaba gösteren Galatasaray yönetimi bu transferi çok istiyor.

MARSILYA'DA MUTSUZ DURUMDA

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Geçtiğimiz haftalarda Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Milli oyuncu 65. dakikada oyuna girmiş ve ilginç bir şekilde dakikalar sonra kenara alınmıştı. Bu olayın ardından Cengiz Ünder Marsilya ile tüm bağını kopardı.

GALATASARAY İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

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Galatasaray yönetimi bu olayın ardından Cengiz Ünder ile bağlantı kurdu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder galatasaray
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