Galatasaray yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Cengiz Ünder sesleri artık çok yüksekten geliyor...

Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası her an patlayabilir. Marsilya'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cengiz'i 1 yıl kiralamak için büyük çaba gösteren Galatasaray yönetimi bu transferi çok istiyor.

MARSILYA'DA MUTSUZ DURUMDA

Geçtiğimiz haftalarda Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Milli oyuncu 65. dakikada oyuna girmiş ve ilginç bir şekilde dakikalar sonra kenara alınmıştı. Bu olayın ardından Cengiz Ünder Marsilya ile tüm bağını kopardı.

GALATASARAY İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray yönetimi bu olayın ardından Cengiz Ünder ile bağlantı kurdu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.