Galatasaray yönetimi hiç beklenmedik bir teklifle Muslera'nın kapısını çalabilir! Uruguaylı eldiven bavulunu toplayabilir... Taraftarı korkutan gelişme!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerin başında Fernando Muslera gelirken, 2012'den bu yana Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini emanet ettiği isim için henüz net bir aksiyon alınmış değil.

