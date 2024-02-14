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Galatasaray yönetimi hiç beklenmedik bir teklifle Muslera'nın kapısını çalabilir! Uruguaylı eldiven bavulunu toplayabilir... Taraftarı korkutan gelişme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera için yönetim yeni bir teklif hazırlığı yaparken, tecrübeli file bekçisinin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerin başında Fernando Muslera gelirken, 2012'den bu yana Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini emanet ettiği isim için henüz net bir aksiyon alınmış değil.

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HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Galatasaray, Uruguaylı eldivene henüz yeni bir sözleşme önermezken, 37 yaşındaki kaleci kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

1 YILLIK SÖZLEŞME...

1 YILLIK SÖZLEŞME...

Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin Muslera'ya beklenmedik bir teklifle gitmesi bekleniyor.

İNDİRİM İSTENECEK

İNDİRİM İSTENECEK

Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye yönetim 1 yıllık kontrat önermeyi düşünürken Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.

15 KUPA KAZANDI

15 KUPA KAZANDI

37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği Galatasaray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.

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