Galatasaray yönetimi hiç beklenmedik bir teklifle Muslera'nın kapısını çalabilir! Uruguaylı eldiven bavulunu toplayabilir... Taraftarı korkutan gelişme!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerin başında Fernando Muslera gelirken, 2012'den bu yana Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini emanet ettiği isim için henüz net bir aksiyon alınmış değil.
Galatasaray, Uruguaylı eldivene henüz yeni bir sözleşme önermezken, 37 yaşındaki kaleci kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin Muslera'ya beklenmedik bir teklifle gitmesi bekleniyor.
Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye yönetim 1 yıllık kontrat önermeyi düşünürken Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.
37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği Galatasaray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.