Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

- Milli oyuncularından yoksun gerçekleştirilen antrenmana altyapıdan bazı oyuncular da katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz