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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

23.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli oyuncularından yoksun gerçekleştirilen antrenmana altyapıdan bazı oyuncular da katıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmana altyapılardan bazı oyuncular alındı.

Çalışmayı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de izledi.

Galatasaray, milli maç arasında yarın Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

- Milli oyuncularından yoksun gerçekleştirilen antrenmana altyapıdan bazı oyuncular da katıldı

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

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