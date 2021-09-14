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Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi güzelliğiyle mest ediyor!

14.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olarak taraftarı heyecanlandıran Alexandru Cicaldau'nun kız arkadaşı Bianca Maria da en az futbolcu sevgilisi kadar ilgi görüyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Maria, erkek arkadaşı Cicaldau ile aşk dolu pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Galatasaray'da orta sahada forma giyen Alexandru Cicaldau'nun tıpçı sevgilisi Bianca Maria, Cicaldau'nun Galatasaray'a transferi sonrası mercek altına alındı. Sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarıyla kendine hayran bırakan güzel, erkek arkadaşı Alexandru Cicaldau ile olan mutluluk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İŞTE ALEXANDRU CICALDAU'NUN SEVGİLİSİNİN SES GETİREN POZLARI:

Galatasaray'ın yeni yıldızı Alexandru Cicaldau'nun tıpçı sevgilisi Bianca Maria, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Galatasaray'ın yeni yengesi olan Maria, aynı zamanda Tıp Fakültesi'nde okuyor.
Bükreş'te yaşayan güzel, futbolcu sevgilisinin Galatasaray'a transfer olmasıyla dikkatleri üzerine topladı.
Şimdilerde Instagram'da 14 bini aşkın takipçisi bulunan yıldız, daha çok ses getireceğe benziyor.
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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