Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi güzelliğiyle mest ediyor!

Galatasaray'da orta sahada forma giyen Alexandru Cicaldau'nun tıpçı sevgilisi Bianca Maria, Cicaldau'nun Galatasaray'a transferi sonrası mercek altına alındı. Sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarıyla kendine hayran bırakan güzel, erkek arkadaşı Alexandru Cicaldau ile olan mutluluk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.