Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun sevgilisi güzelliğiyle mest ediyor!

Galatasaray'da orta sahada forma giyen Alexandru Cicaldau'nun tıpçı sevgilisi Bianca Maria, Cicaldau'nun Galatasaray'a transferi sonrası mercek altına alındı. Sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarıyla kendine hayran bırakan güzel, erkek arkadaşı Alexandru Cicaldau ile olan mutluluk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.
İŞTE ALEXANDRU CICALDAU'NUN SEVGİLİSİNİN SES GETİREN POZLARI:
Galatasaray'ın yeni yıldızı Alexandru Cicaldau'nun tıpçı sevgilisi Bianca Maria, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Galatasaray'ın yeni yengesi olan Maria, aynı zamanda Tıp Fakültesi'nde okuyor.
Bükreş'te yaşayan güzel, futbolcu sevgilisinin Galatasaray'a transfer olmasıyla dikkatleri üzerine topladı.
Şimdilerde Instagram'da 14 bini aşkın takipçisi bulunan yıldız, daha çok ses getireceğe benziyor.
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