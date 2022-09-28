Başkan Bilgin de Sneijder'e içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim ederek, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını vurguladı.

Belediye başkanı Bilgin'e Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formasını hediye eden Sneijder, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti.

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz