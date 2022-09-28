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Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

28.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

MANİSA (AA) - Manisa'da faaliyet gösteren bir fidancılık firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Saruhanlı ilçesine gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sneijder, ziyaretinde belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye başkanı Bilgin'e Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formasını hediye eden Sneijder, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bilgin de Sneijder'e içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim ederek, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını vurguladı.

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

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