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Galatasaraylı Omar'dan ortalığı karıştıracak iddia!

01.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui, ilginç bir iddia ortaya attı. Omar, "Transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, Cenk Ergün'ün kendisine yakın bir tarihte kulüp bulması gerektiğini söylediğini iddia etti.

OMAR'IN AÇIKLAMALARI

"GERÇEĞİ BENDEN ÖĞRENMENİZİ İSTEDİM"

"GERÇEĞİ BENDEN ÖĞRENMENİZİ İSTEDİM"
"Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim."

"SADECE BİRKAÇ GÜN ÖNCE..."

"SADECE BİRKAÇ GÜN ÖNCE..."
"Sadece birkaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim."

"TAKIM BULMAYLA İLGİLİ BİR ŞEY DUYDUM"

"TAKIM BULMAYLA İLGİLİ BİR ŞEY DUYDUM"
"Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi. O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum."

"BU KULÜBE OLAN SEVGİM VE SAYGIM SÜRÜYOR"

"BU KULÜBE OLAN SEVGİM VE SAYGIM SÜRÜYOR"
"Bazı insanlar ne derse desin, bu kulübe olan sevgim ve saygım sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni kötü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek, bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın."

"BAŞARILI OLMASINI DİLEYECEĞİM"

"BAŞARILI OLMASINI DİLEYECEĞİM"
"Her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim."
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