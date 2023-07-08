Galatasaraylılar'ı çıldırtan transfer harekatı! Fenerbahçe'den Paredes hamlesi... Onlar da istiyor!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği hız kazanırken, son şampiyon Galatasaray henüz resmi olarak bir hamle yapmış değil. Transferin en hızlı ekibi olan Fenerbahçe ise şu ana dek Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun yanı sıra Arda Güler ile de yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Birçok isim için girişimlerini sürdüren iki ezeli rakip bu kez 29 yaşındaki yıldız futbolcu Lenadro Paredes transferinde karşı karşıya... İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
PSG'de Galtier'in gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör Luis Enrique'nin, Paredes konusunda oldukça net olduğu öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcunun transfer döneminde yeni bir çıkış yolu aradığı vurgulandı. 2019'da Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in, Fransız ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha, İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.