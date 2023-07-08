Galatasaraylılar'ı çıldırtan transfer harekatı! Fenerbahçe'den Paredes hamlesi... Onlar da istiyor!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği hız kazanırken, son şampiyon Galatasaray henüz resmi olarak bir hamle yapmış değil. Transferin en hızlı ekibi olan Fenerbahçe ise şu ana dek Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun yanı sıra Arda Güler ile de yollarını ayırdığını açıklamıştı.