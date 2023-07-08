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Galatasaraylılar'ı çıldırtan transfer harekatı! Fenerbahçe'den Paredes hamlesi... Onlar da istiyor!

08.07.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında PSG'nin yıldız oyuncusu Parades gelirken, ezeli rakip Fenerbahçe'den de bu isim için sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği hız kazanırken, son şampiyon Galatasaray henüz resmi olarak bir hamle yapmış değil. Transferin en hızlı ekibi olan Fenerbahçe ise şu ana dek Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun yanı sıra Arda Güler ile de yollarını ayırdığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR 

FENERBAHÇE DE İSTİYOR 

Birçok isim için girişimlerini sürdüren iki ezeli rakip bu kez 29 yaşındaki yıldız futbolcu Lenadro Paredes transferinde karşı karşıya... İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

ENRIQUE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR 

ENRIQUE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR 

PSG'de Galtier'in gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör Luis Enrique'nin, Paredes konusunda oldukça net olduğu öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcunun transfer döneminde yeni bir çıkış yolu aradığı vurgulandı. 2019'da Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in, Fransız ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

JUVE'DE KİRALIK OYNADI 

JUVE'DE KİRALIK OYNADI 

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha, İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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