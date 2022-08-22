Galibiyet sonrası Beşiktaş'a flaş sözler! "Bu takımın lideri yok"

Spor Toto Süper Lig’de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Rakibi karşısında özellikle ilk 65 dakikada çok etkili bir futbol ortaya koyan Siyah-Beyazlılar mücadeleden 4-1 galip gelirken, tarihi farkı direkler önledi. İKİ GOL SAYILMADI! Beşiktaş’ın gollerini Wout Weghorst, Georges-Kevin N’Koudou, Jackson Muleka ve Valentin Rosier kaydetti. Fatih Karagümrük’ün golü Mbaye Diagne’den geldi. Beşiktaş’ta Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Salih Uçan’ın şutlarında direkler gole izin vermedi. Beşiktaş’ın Wout Weghorst ile bulduğu iki gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 7’ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 0 (Sıfır) puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Beşiktaş Karagümrük maçına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İŞTE O YAZILAR...

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇ YAZILARI

SİYAH VE BEYAZ (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ) Maç 3-1 ve tribünler sustu, çünkü geçen maçtan kalan acı tecrübe yüreklere korku düşürdü bir kere. Taraftar her an bir terslik olabilir diye düşünüyor. Çünkü kenarda, olan biteni seyreden ve Berkay-Kartal değişikliği dışında oyuna müdahale etmeyen bir teknik adam var.



Neyse ki Roiser yüreklere su serpip son dakikaların daha fazla stres yüklenmesine izin vermedi. Beşiktaş'ın 45 dakikalık bir enerjisi var. Dahası öne geçtikten sonra tempoyu ayarlayacak bir organizatörü yok. Bu eksiklik Dele Alli ile giderilecek gibi görünüyor. O takdirde çok daha iyi bir Beşiktaş izleyebiliriz. Aksi halde sezon boyu Siyah-Beyazlı yüreklerde nabız hep yüksek olur ve Kartal üç farklı öne geçse bile kimse galibiyetten emin olamaz.

WEGHORST GÜLÜNCE DOLMABAHÇE'DE ÇİÇEKLER AÇTI (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET) Weghorst tribünlere hayran, tribünler de ona hayrandı dün aslında! Mario Gomez ruhunu formasının içine saklamış çalışkan Weghorst ve arkadaşları dün sezonun en iyi futbolunu Karagümrük’e karşı oynadılar. Çok iştahlı, çok coşkululardı. Birinci dakikadan son ana kadar denediler, risk aldılar, gol aradılar ve tüm Dolmabahçe ahalisini gülümseterek gönderdiler evlerine. Ancak müsabakanın bu kadar tek taraflı olmasında Karagümrük’ün cesur deplasman oyununun da rolü olduğunu unutmamak gerek.

Dün süper bir N’Koudou izledik, Biraschi’yi 10 dakikada futboldan soğuttu, sonra da Salih Dursun’u çok zorladı Fransız oyuncu. Masuaku ve Rosier kanatlarını koridora çevirdiler. Berkay, Kartal, Salih, Gedson’un hepsi çok çalıştılar. Ancak Beşiktaş’ın dünkü maçın büyüsüne tamamen kapılmaması için ufak bir not düşmek gerekir buraya: