Galibiyete rağmen Beşiktaş'a ağır sözler! Demediğini bırakmadı

Ligin 26. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 18. dakikada 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci devre baskısını artıran Beşiktaş, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada serbest vuruştan Orkun Kökçü'nün attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"Beşiktaş 10 kişi kalan ve dakikalar geçtikçe yorulan rakibi karşısında oyunda ağırılığını hissettirerek ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı bildi. Ama Beşiktaş taraftarı futbol adına daha fazlasını bekliyor. Kazananı tebrik edelim ama bu futbol zirve yarışı için yetmez! Gençlerbirliği ise bulunduğu yeri hak etmiyor. Umarım rahmetli İlhan Cavcav'ın takımı eski başarılı günlerine döner." [Fotomaç]
"Beşiktaş son haftalarda özellikle iç sahada olduğu gibi kaliteli ön alan baskısını sahaya yansıtamadı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutup kaptıkları toplarla Tongya, Gökhan ve Niang gibi geçiş oyuncuları ile tehdit oluşturan ataklar yaptı. Koita'nın ihracı ile on kişi kaldılar lakin 35. dakikaya kadar eksikliğini hissettirmediler. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu, merkezden ve kanatlardan ataklarla tempoyu yükseltti. Golü buldu. Olaitan etkili oynadı. Rashica çok coşkuluydu. Beşiktaş'ın oyun lideri kaptan Orkun, duran toptan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına nefis bir gol attı." [Sabah]
"Orkun Kökçü dün akşam süper bir serbest vuruş golü yaşattı futbolseverlere. Yarım korner olarak yer alan bölgeden topa nefis vurmuştu Orkun. Fark daha da artabilirdi ama Beşiktaş frene basmıştı. İkinci devre hücum yapmayı aklına getiren Sergen Yalçın'ın oyuncuları, böylece geçen haftaki bir mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerlerinden atmış oldular." [Sözcü]
"Üst üste yakalanan iki pozisyonda kötü vuruşlar yapıp ellerini açarak Allah'a yakaran Olaitan, hemen ardından önüne düşen topa öyle bir vurdu ki… İp gibi giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kartal artık oyunun tüm kontrolünü eline almıştı. Volkan Demirel çare olarak Onyekuru ve Traore gibi hızlı oyuncuları sahaya sürdü ama bu hamleler de bir şeyi değiştirmedi. Sonra sahanın en iyisi Orkun çıktı sahneye ve bizi 1994 yılındaki Türkiye-İzlanda maçına götürdü! O gün, şimdiki hocası Sergen sağ taraftan ve neredeyse son çizgiden uzak köşeye çakmıştı topu… Bugün Orkun ters taraftan attı aynı golü. Yılın golü olur mu bilmem ama aday olacağı kesin." [Fotomaç]
"Beşiktaş için artık hedef net olmalı: İkincilik. Kolay mı? Hiç değil. Ama imkânsız da değil!. İstanbul'da evde kaybedilen 15 puan hâlâ akıllarda. O puanlar alınmış olsaydı bugün Beşiktaş 64 puanda olacak ve Galatasaray ile zirvede aynı seviyeyi paylaşacaktı. Futbol bazen küçük detayların oyunudur. Beşiktaş bu sezon o detaylarda çok puan kaybetti. Yine de lig bitmeden umut hâlâ var. Ve futbolun güzelliği de biraz burada saklı. Galatasaray maçından sonra Beşiktaş, Ankara'da da bir şok yaşasa tekrar bunalıma girerdi.. İşte bu 3 puan bunu önledi.." [Sabah]
