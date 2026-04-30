Devrim Özkan 'ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' iddiası! Paylaşımları dikkat çekti

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli-çıkıştı birlikteliğini 2025'in Ağustos ayında sonlandırmıştı. Özkan, bu süreçte Torreira'dan gelen tüm barışma hamlelerini karşılıksız bırakmıştı.

Ayrılığın ardından Devrim Özkan'ın adı, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımında smaçör olarak oynayan Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile anılmıştı. İddialara göre; ikili, kısa süreli aşk yaşadı.

O dönem konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Özkan ile Clevenot'ı, bu kez sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Özkan ile Clevenot'ın aynı yerden, aynı manzara eşliğinde paylaşım yapması, ikilinin haklarında çıkan aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.