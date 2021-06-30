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Game of Thrones yıldızı Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk defa paylaştı!

30.06.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip popüler dizi Game of Thrones'ta rol alarak adından söz ettiren Sophie Turner iki yılın ardından düğü fotoğraflarını ilk kez hayranları ile paylaştı. Tuner, sosyal medya hesabından düğün karelerini yayınlarken aynı zamanda ikinci yıldönümlerini kutlamadı.

Televizyon dünyasının ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Turner ve Joseph Adam Jonas evliliklerindeki ikinci yıllarını kutladı. Başarılı oyuncu bunun sosyal medyada daha önce hiç paylaşmadığı düğün fotoğraflarını yayınladı. Geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftten Jones, gönderinin altına “Hayatımın en iyi iki yılı. Seni seviyorum Sophie" notunu düştü.

Sophie Turner düğün fotoğraflarını iki yıl sonra paylaştı!

Ünlü oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında Amerikalı şarkıcı Joseph Adam Jonas ile dünya evine girmişti.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir kız çocuğu dünyaya getiren Turner, anne olmanın heyecanını yaşadı.
Öte yandan bugün ikinci evlilik yıldönümleri olan çiftten Turner, düğünlerinden ilk kez bazı kareleri yayınlaması ile hayranlarını mutlu etti.
Sosyal medya hesabından gizli tutulan nikah töreninden fotoğraf paylaşan Turner, evlilik yıldönümlerini kutladı.
Turner'in ardından eşi Jones ise evlilik yıldönümü fotoğraflarına, “Hayatımın en iyi iki yılı. Seni seviyorum Sophie" notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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