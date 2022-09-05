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Gamze Özçelik'ten yorum yağan paylaşım! 'Nadiren atıyorum'

05.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medyada sık sık yardım ettiği yerlerden paylaşım yapıyor. 38 yaşındaki Özçelik, bu kez sosyal medya hesabından kendisini paylaştı. Eski oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

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38 yaşındaki Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

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Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir çocuğu var.

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Gamze Özçelik son paylaşımını 'Nadiren Instagram'a bakış atıyorumdur' notuyla paylaştı. Takipçileri Özçelik'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

MANEVİYATA YÖNELEN ÜNLÜLER

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlülerin arasına Sibel Turnagöl de katıldı. Turnagöl, yolculuk öncesi havalimanında çekilen fotoğrafını "Ve en büyük hediye... bu ekip kutsal topraklara umreye gider!" notu ile Instagram'da paylaştı.
Kutsal toprakları ziyaret eden bir diğer isim Tarık Mengüç oldu.
'Şakşuka' şarkısı ile ünlenen Mengüç, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Tarık Mengüç Umre ziyaretinde bol bol fotoğraf çektirdi.
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