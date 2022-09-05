Gamze Özçelik'ten yorum yağan paylaşım! 'Nadiren atıyorum'

Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

38 yaşındaki Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir çocuğu var.

Gamze Özçelik son paylaşımını 'Nadiren Instagram'a bakış atıyorumdur' notuyla paylaştı. Takipçileri Özçelik'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.