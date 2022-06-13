GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi 2021-2022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 77 öğrenci mezuniyetlerini törenle kutladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerine ahlaklı ve topluma yararlı olmak gibi temel tavsiyelerinin olduğunu söyledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Emre Köksalan ise öğrencilerinin fakültede edindikleri önemli kazanımlarla hayat yolculuklarına devam edeceklerini belirtti.

İletişim fakültesi mezunu olmanın her şeyden önce dönemi ve toplumu hakkında doğru ve geçerli bilgiye sahip olmayı gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Köksalan, şunları kaydetti:

"Bunları hakkaniyet ölçüsünde, hakikatlerden uzaklaşmadan başkalarıyla paylaşabilmek demektir. Bunu yaparken de her zaman vicdanının sesini dinleyebilmek demektir. Bu eğitimi ve değerleri sizlere kattığımızı düşünüyorum. Umarım hayatınızda bunlar size kılavuzluk eder ve istediğiniz bir hayatı yaşamanızı mümkün kılacaktır."

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Gökgöz ise dünya, ülke ve toplumların değiştiğine dikkati çekerek, "Elbette iletişim biçimleri de değişiyor. Artık iletişim teknolojileri farklılaşıyor, yeni sanal uzamlar var. Metaverse diye yeni bir şey ve hayatın yeni bir gerçekliği, yaşamın yeni bir katmanı olarak sunuluyor. Aldığınız eğitimle bunların donanımına sahip oldunuz. Yaşanan rekabette avantajlı olarak sektöre giriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da üniversite bitse de eğitim hayatının bitmemesi gerektiğine işaret ederek, başarılı iletişimci olabilmek için eğitim hayatının sürekli olması gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından derece elde eden öğrencilere hediye ve başarı belgesi verildi.

Tören öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve kep atmasıyla sona erdi.