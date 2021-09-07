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Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

07.09.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Başkan Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve çift kale maçla devam etti.

Bir süre önce apandisit ameliyatı olan Furkan Soyalp da takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gaziantep

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