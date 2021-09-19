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Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

19.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Başakşehir

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