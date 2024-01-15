SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak yorum! "Michael Jordan bile yapamadı" diyerek övgüler dizdi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak yorum! "Michael Jordan bile yapamadı" diyerek övgüler dizdi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

15.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha aştı. Zorlu Gaziantep deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 3 puana ulaşan Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Güntekin Onay, yıldız isme övgüler dizerken "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonluk parolasıyla bu sezon lige başlayan Fenerbahçe, bir kritik eşiği daha kayıpsız atlattı. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın konuğu olan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle 3 puana ulaştı. İrfan Can'ın kafasından bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü.

Canlı Skor

Zorlu mücadele sonrası yayıncı kuruluşta yorum yapan Güntekin Onay'ın yorumu ise dikkat çekti. Bu sezon orta sahanın en çalışkan ismi olan dikkat çeken Fred'e övgüler dizen Onay, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi.

"MICHEAL JORDAN BILE BU ETKİYİ YARATAMADI"

"MICHEAL JORDAN BILE BU ETKİYİ YARATAMADI"

"Fenerbahçe'nin belki de ligin en önemli oyuncusu Fred. Bir futbolcu varken değerini bilirsiniz, yok iken değerini anlarsınız. Fred ile Fenerbahçe 20 maça çıkmış hepsini kazanmış. Fred'siz 12 maça çıkmış Fenerbahçe. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet...

Hem savunma hem hücumda var. Fred'in varlığının çok şey kattığı gerçeğini ortaya koyan bir tablo.

Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Michael Jordan bile bu etkiyi yaratmamıştır Chicago'da."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Güntekin Onay fenerbahçe fred sezon maçı süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!

Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.