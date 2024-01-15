Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak yorum! "Michael Jordan bile yapamadı" diyerek övgüler dizdi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

Şampiyonluk parolasıyla bu sezon lige başlayan Fenerbahçe, bir kritik eşiği daha kayıpsız atlattı. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın konuğu olan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle 3 puana ulaştı. İrfan Can'ın kafasından bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü.
Zorlu mücadele sonrası yayıncı kuruluşta yorum yapan Güntekin Onay'ın yorumu ise dikkat çekti. Bu sezon orta sahanın en çalışkan ismi olan dikkat çeken Fred'e övgüler dizen Onay, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi.
"Fenerbahçe'nin belki de ligin en önemli oyuncusu Fred. Bir futbolcu varken değerini bilirsiniz, yok iken değerini anlarsınız. Fred ile Fenerbahçe 20 maça çıkmış hepsini kazanmış. Fred'siz 12 maça çıkmış Fenerbahçe. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet...
Hem savunma hem hücumda var. Fred'in varlığının çok şey kattığı gerçeğini ortaya koyan bir tablo.
Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Michael Jordan bile bu etkiyi yaratmamıştır Chicago'da."