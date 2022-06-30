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Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

30.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Erol Bulut: - "Şu an transfer çalışmaları ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'da güç depoluyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Karaçayır Spor Kompleksi'nde teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörler gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Bulut, yağmur nedeniyle zeminin oyuncularını zorladığını belirterek, "Doğal olarak antrenmanlar zorlu geçiyor. Fiziğe yönelik çalışıyoruz. 4 hazırlık maçımız olacak." dedi.

Türkiye'den genç oyuncular Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan'ı kadroya kattıklarını belirten Bulut, "Yabancı transferinde ise Valmir Veliu'yu kadromuza kattık. Başka transferler yapacağız ama yeni ihale yapıldı ve kulüplerin daha az kazanç elde edeceği durumdayız. Bu nedenle istediğiniz futbolcuları alamıyorsunuz. Şu an transfer çalışmaları ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu takımlarının üstüne katarak yollarına devam ettiğine dikkati çeken Bulut, "Anadolu takımları, kendini geliştirdiği sürece ligin kalitesi ve değeri giderek artacaktır. Sadece oynamakla ve iyi transferlerle maalesef bu gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.

Bulut, hakemlerden herkesin şikayetçi olduğu bir yıl geçirdiklerine dikkati çekerek, "İnşallah yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Umarım bu sene topun daha fazla oyunda kalacağı bir lig izleri. İnşallah temposu daha yüksek bir lig izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Teknik direktör Erol Bulut: - "Şu an transfer çalışmaları ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz"

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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