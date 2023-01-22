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Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar olay olmuştu! Necati Ateş'ten 'ölüm tehdidi' açıklaması

22.01.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve birçok kulüpte forma giyen, futbolculuk kariyerinin ardından Sarı-Kırmızılı takımda teknik kadroda da görevler yürüten Necati Ateş, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Açıklamaları sonrası tepki çeken yorumcu için bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe sert ifadeler kullanırken, Necati Ateş'ten de Sarı-Lacivertli kulübe yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a futbolcu ve antrenör olarak hizmet etmiş saha içi kariyerini noktalamasının ardından kariyerine TRT Spor'da yorumcu olarak devam eden Necati Ateş Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

"KAZANSIN DİYE ÇOK ÇALIŞTI"

"KAZANSIN DİYE ÇOK ÇALIŞTI"

Gaziantep FK oyuncusu Ertuğrul'un yarı sahalarına atılan topa müdahale ettiği sırada Günay'ın da kalesinden çıkması sonrasında yaşanan anlaşmazlığı Enner Valencia değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirirken, Necati Ateş maç sonu değerlendirmesinde "Ertuğrul, Fenerbahçe kazansın diye bugün çok çalıştı." ifadelerini kullanmıştı.

"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR..." 

"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR..." 

Bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarı Necati Ateş'e ateş püskürürken, Sarı-Lacivertli kulüpten konuyla alakalı "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır." açıklamasını yapmıştı.

NECATİ ATEŞ'TEN YANIT GELDİ 

NECATİ ATEŞ'TEN YANIT GELDİ 

Yaşanan tüm bu olayların ardından bu haftaki programına çıkan Ateş, Fenerbahçe'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. Ateş, "Yaptığım bir yorum epeyce konuşuldu ve gündemden düşmedi. Bir ironidir. Biz aramızda bunu çok yaparız. Bu kelimenin bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Bu yayının devamında da bu yorumumu neden yaptığımı açıklamıştım zaten. Ben eleştirilere alışığım. Ancak oğluma, çocuklarıma kadar gelen ölüm tehditleri, küfürler vardı. Aile ve evladına yapıldığı zaman olay farklı yerlere çıkıyor." dedi.

"ERTUĞRUL KUSURA BAKMASIN" 

"ERTUĞRUL KUSURA BAKMASIN" 

Necati Ateş ayrıca, "Ertuğrul Ersoy kardeşime de ifade etmiştim. Bireysel performans üzerinden yaptığım bir yorumdu bu. Buradan da tekrardan kusura bakmamasını söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

Son olarak kendisine küfür edenler hakkında hukuki süreç başlattığını söyleyen Necati Ateş "Çocuklarım ve bana yapılan hakaretler için de hukuki anlamda gereği yapılıyor. Kanun çok açık, bedeli de çok açık." dedi.

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