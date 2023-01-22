Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar olay olmuştu! Necati Ateş'ten 'ölüm tehdidi' açıklaması

Galatasaray'a futbolcu ve antrenör olarak hizmet etmiş saha içi kariyerini noktalamasının ardından kariyerine TRT Spor'da yorumcu olarak devam eden Necati Ateş Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.
Gaziantep FK oyuncusu Ertuğrul'un yarı sahalarına atılan topa müdahale ettiği sırada Günay'ın da kalesinden çıkması sonrasında yaşanan anlaşmazlığı Enner Valencia değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirirken, Necati Ateş maç sonu değerlendirmesinde "Ertuğrul, Fenerbahçe kazansın diye bugün çok çalıştı." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarı Necati Ateş'e ateş püskürürken, Sarı-Lacivertli kulüpten konuyla alakalı "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır." açıklamasını yapmıştı.
Yaşanan tüm bu olayların ardından bu haftaki programına çıkan Ateş, Fenerbahçe'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. Ateş, "Yaptığım bir yorum epeyce konuşuldu ve gündemden düşmedi. Bir ironidir. Biz aramızda bunu çok yaparız. Bu kelimenin bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Bu yayının devamında da bu yorumumu neden yaptığımı açıklamıştım zaten. Ben eleştirilere alışığım. Ancak oğluma, çocuklarıma kadar gelen ölüm tehditleri, küfürler vardı. Aile ve evladına yapıldığı zaman olay farklı yerlere çıkıyor." dedi.
Necati Ateş ayrıca, "Ertuğrul Ersoy kardeşime de ifade etmiştim. Bireysel performans üzerinden yaptığım bir yorumdu bu. Buradan da tekrardan kusura bakmamasını söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
Son olarak kendisine küfür edenler hakkında hukuki süreç başlattığını söyleyen Necati Ateş "Çocuklarım ve bana yapılan hakaretler için de hukuki anlamda gereği yapılıyor. Kanun çok açık, bedeli de çok açık." dedi.