Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar olay olmuştu! Necati Ateş'ten 'ölüm tehdidi' açıklaması

NECATİ ATEŞ'TEN YANIT GELDİ

Yaşanan tüm bu olayların ardından bu haftaki programına çıkan Ateş, Fenerbahçe'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. Ateş, "Yaptığım bir yorum epeyce konuşuldu ve gündemden düşmedi. Bir ironidir. Biz aramızda bunu çok yaparız. Bu kelimenin bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Bu yayının devamında da bu yorumumu neden yaptığımı açıklamıştım zaten. Ben eleştirilere alışığım. Ancak oğluma, çocuklarıma kadar gelen ölüm tehditleri, küfürler vardı. Aile ve evladına yapıldığı zaman olay farklı yerlere çıkıyor." dedi.