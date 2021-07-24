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Gaziantep FK, Hamza Mendyl’i transfer etti

24.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, Schalke 04 forması giyen Hamza Mendyl’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal ve Vladyslav Kobylyanskyi transferlerinin ardından 6’ıncı transferinde de mutlu sona ulaştı.

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Gaziantep FK, Schalke 04’ te forma giyen 23 yaşındaki Fas uyruklu sol bek oyuncusu Hamza Mendyl’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

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Transfer sonrası kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Schalke 04'de forma giyen Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Hamza Mendyl takımımızın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek, kulüp başkanımız Cevdet Akınal'ın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK
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