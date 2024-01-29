Gaziantep FK karşısında Muslera'yı sahanın ortasında görenler bir anda ne olduğunu şaşırdı!

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmaya oldukça hızlı başlasa da maçın 29. dakikasında Arda Kızıldağ'ın kaydettiği gole engel olamayarak rakibi karşısında 1-0 geriye düştü.
Gol sonrası da baskısını sürdüren ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken maçın 44. dakikasında herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı.
İlk yarının son bölümünde Icardi'nin çektiği şutun ardından topu kazanan Gaziantep FK'da Furkan ileri çabuk oynadı, bu anlarda tehlikeyi sezen Muslera orta sahaya kadar gelerek topu tehlike alanından uzaklaştırdı.
Muslera'nın bu hamlesi taraftarlardan büyük alkış alırken sosyal medyada da gündem oldu.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)