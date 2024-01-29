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Gaziantep FK karşısında Muslera'yı sahanın ortasında görenler bir anda ne olduğunu şaşırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 21:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sahasında konuk ettiği Gaziantep FK mücadelesinin 44. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Konuk ekibin kontra atağında top bir anda Sarı-Kırmızılılar'ın yarı sahasına gelirken Muslera orta sahaya kadar çıkıp tehlikeyi uzaklaştırdı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmaya oldukça hızlı başlasa da maçın 29. dakikasında Arda Kızıldağ'ın kaydettiği gole engel olamayarak rakibi karşısında 1-0 geriye düştü.

Gol sonrası da baskısını sürdüren ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken maçın 44. dakikasında herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı.

MUSLERA ORTA SAHAYA GELDİ

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İlk yarının son bölümünde Icardi'nin çektiği şutun ardından topu kazanan Gaziantep FK'da Furkan ileri çabuk oynadı, bu anlarda tehlikeyi sezen Muslera orta sahaya kadar gelerek topu tehlike alanından uzaklaştırdı.

Muslera'nın bu hamlesi taraftarlardan büyük alkış alırken sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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