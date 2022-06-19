YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer açıklaması:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer açıklaması:

19.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var. Buna yönelik hem yerli hem de yabancı üzerinde çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sol bek, orta saha ve forvete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Bulut, kulüp tesislerinde 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Bulut, şöyle konuştu:

"Her sezonda olduğu gibi gelen ve gidenler oldu. 16 Haziran'da transfer dönemi başladı. En kısa zamanda istediğimiz transferleri yapmak istiyoruz. Futbolcular ne kadar erken bize katılırlarsa daha iyi kamp dönemi geçirmemiz açısından iyi olur. Çünkü şehre ve takım arkadaşlarına uyum sağlamaları zaman alıyor. Bu sıkıntıyla karşılaşmamak adına transferlerin erken aramıza katılmasını istiyoruz. Transfer komitesi ve yönetim bunun üzerinde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda bu transferler aramıza katılacak. "

Yeni sezonda sistem değişikliğine gideceğini anlatan Bulut, "Geçen sene 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Orada arayışlarımız var. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var. Buna yönelik hem yerli hem de yabancı üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hazırlıklar başladı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan pas organizasyonlarıyla son buldu.

Antrenmana yeni transfer Arda Kızıldağ da katıldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer açıklaması:

- "Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var. Buna yönelik hem yerli hem de yabancı üzerinde çalışıyoruz"

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Gaziantep FK 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Gaziantep Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.