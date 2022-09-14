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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK hazırlık

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