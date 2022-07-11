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Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

11.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 40 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma ve yenilenme hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları sonrası yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

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Gaziantep FK çalışmalar

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