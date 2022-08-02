GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.
Öte yandan, antrenman öncesi Recep Niyaz'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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