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Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

02.08.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.

Öte yandan, antrenman öncesi Recep Niyaz'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

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Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK demir grup sivasspor hazırlık

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